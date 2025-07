Berlin - Die traditionelle große Silvester-Party am Brandenburger Tor in Berlin bekommt definitiv keine Zuschüsse mehr vom Land. Das kündigte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner an. „Es ist meiner Meinung nach nicht Aufgabe der Steuerzahler, solche Veranstaltungen mitzufinanzieren“, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. „Erst recht nicht in Zeiten einer angespannten Haushaltslage.“

Party auf der Kippe

Die Party mit zahlreichen Künstlern findet seit Jahrzehnten statt. Zuletzt wurde sie immer vom ZDF live übertragen. Zehntausende Besucher kamen dazu an das Wahrzeichen in der Mitte Berlins, um Mitternacht startete ein Feuerwerk. Anfang Juli hatte der Veranstalter Alarm geschlagen und mitgeteilt, dass für dieses Jahr die Finanzierung nicht gesichert sei. Als Grund nannte er fehlende Zusagen zu Landeszuschüssen. Eine alleinige Unterstützung durch das ZDF reiche nicht.

„Kein Steuergeld“

Dem privaten Veranstalter sei schon vor zwei Jahren mitgeteilt worden, dass Berlin ab 2025 kein Geld mehr für die Show lockermachen könne, sagte Wegner. „Auch im letzten Jahr haben wir sehr klar kommuniziert: "Dieses Jahr gibt es noch einen Zuschuss, 2025 ist Schluss."“

Der Senat habe jüngst aus den Medien und nur per Mail erfahren, dass der Veranstalter ohne Zuschuss nicht mehr weitermachen könne. „Wenn der Veranstalter der Meinung ist, er möchte nicht mehr, dann ist es so. Wir werden diese Veranstaltung nicht dauerhaft mit Steuergeld finanzieren“, so Wegner.

Gibt es Alternativen?

„Wir führen jetzt Gespräche“, fügte er hinzu. Eine Möglichkeit sei ein Feuerwerk am Brandenburger Tor. Oder: „Ein Veranstalter macht die Party mit dem ZDF, aber mit einer anderen Finanzierung oder mit einem anderen Konzept. Das ist ja unbenommen.“

Landeszuschuss war mindestens sechsstellig

Die genaue Höhe der finanziellen Unterstützung, die zuletzt vom Land Berlin für die Silvester-Show floss, ist unklar. Laut der Berlin feiert Silvester (BfS) GmbH als Veranstalter betrug sie zwischen 500.000 Euro und einer Million Euro, indem landeseigene Gesellschaften Werbeflächen anmieteten. Nach Angaben der Berliner Senatswirtschaftsverwaltung steuerte diese im Vorjahr 300.000 Euro bei, aber auch andere Senatsbereiche hätten sich an der Finanzierung beteiligt. Eine Gesamtsumme war vom Senat nicht zu erfahren.