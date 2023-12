Hannover - In den Hochwassergebieten in Niedersachsen wird am Samstag kein neuer Regen erwartet. Das sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf Nachfrage am Morgen. Im Tagesverlauf soll es demnach abseits der Küste in Niedersachsen nur vereinzelt und in geringen Mengen zu Schauern kommen. Zwischen Sonntag und Montag kommt es im Land voraussichtlich verbreitet wieder zu Niederschlägen, meist zwischen einem und fünf Litern Regen pro Quadratmeter. Diese Menge werde aber nicht zu einem Anstieg der Pegel führen, sagte der Meteorologe. Erst von Dienstag an würden wieder größere Niederschlagsmengen erwartet.