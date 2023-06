Alain Rappsilber, Sprecher der Schornsteinfeger-Innung, läuft mit dem Kampagnen-Logo in der Hand durch eine Halle am Rande der Pressekonferenz zum Start der Kampagne "Keine Gewalt gegen Retter".

Berlin - Mit ihrer Initiative „Keine Gewalt gegen Retter“ wollen Schornsteinfegerhandwerk und Feuerwehr auf die zunehmenden Angriffe gegen Rettungskräfte aufmerksam machen. „Mit der Kampagne versuchen wir die Leute zu sensibilisieren“, sagte der Sprecher der Schornsteinfeger-Innung in Berlin, Alain Rappsilber, am Freitag. Unter anderem lassen sich Aufkleber mit dem Text „Keine Gewalt gegen Retter“ bestellen, um ein Zeichen zu setzen.

Außerdem seien entsprechende T-Shirts und Kapuzenpullover geplant. Aus den Erlösen sollen unter anderem Aufklärungs- und Antigewaltprojekte beispielsweise der Feuerwehr unterstützt werden. Schornsteinfeger und Feuerwehr arbeiten traditionell eng zusammen, erklärte Rappsilber die gemeinsame Aktion.

Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, Technisches Hilfswerk (THW) und Rettungsdienste sind zunehmend von Gewalttaten betroffen. Ausschlaggebend für den Start der Kampagne waren den Angaben zufolge die Ausschreitungen an Silvester, bei denen unter anderem in Berlin Ensatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei angegriffen wurden.

Die Intensität solcher Gewalttaten habe extrem zugenommen, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes Berlin, Frank Scholz. Das schrecke junge Menschen ab, sich für den Beruf zu entscheiden.

Am Freitag wurde bereits ein Scheck über 1500 Euro an die Elisabeth Schubert-Zink Stiftung übergeben, die sich für die Unterstützung der Feuerwehr in Berlin und Umgebung einsetzt. Die Kampagne soll demnächst auch in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern starten und dann auf ganz Deutschland ausgeweitet werden, so Norbert Skorbek, Obermeister der Schornsteinfeger-Innung in Berlin.