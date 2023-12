Berlin - In Berlin sind im laufenden Jahr keine neuen Busspuren ausgewiesen. Das teilte die Verkehrsverwaltung der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Die aktuell größte Hürde zur Einrichtung neuer Bussonderfahrstreifen liege in der derzeitigen Rechtslage, „insbesondere bezüglich der für die Anordnung nach der Straßenverkehrsordnung erforderlichen Busfrequenzen und die notwendige qualifizierte Gefahrenlage“, hieß es. Auch in anderen deutschen Großstädten kamen dieses Jahr kaum neue Busspuren zum bestehenden Netz hinzu, wie eine Umfrage der dpa unter ausgewählten Städten ergab.

In den Jahren 2020 und 2021 wurde in Berlin das Netz an Busspuren deutlich vergrößert, gut 18,4 Kilometer kamen damals hinzu. 2022 waren es fast 2,8 Kilometer. Insgesamt gibt es in der Hauptstadt der Verkehrsverwaltung zufolge 123 Kilometer an Busspuren.

Eigentlich sollte das Straßenverkehrsgesetz und in der Folge auch die Straßenverkehrsordnung geändert werden, um etwa für die Einrichtung von Busspuren oder Tempo-30-Zonen mehr Spielraum zu ermöglichen. Doch die Reform scheiterte Ende November im Bundesrat. Neben der Leichtigkeit und der Sicherheit im Verkehr sollte etwa auch der Klima- und Umweltschutz als Ziel ins Gesetz aufgenommen werden. Wie es mit der Reform nun weitergeht, ist offen.