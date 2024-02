Beifall und La-Ola-Wellen: Mitte Januar begrüßte ein Berliner Feuerwehrmann in einer Feuerwache protestierende Bauern. Ein Video des Vorfalls sorgt für Aufsehen - und für Untersuchungen beim Arbeitgeber.

Berlin - Sein Jubel für protestierende Bauern in der Hauptstadt hat für einen Berliner Feuerwehrmann keine disziplinarischen Folgen. Die Prüfung der Berliner Feuerwehr zu möglichen Pflichtverletzungen als Beamter sei abgeschlossen, sagte Feuerwehrsprecher Vinzenz Kasch am Donnerstag auf Anfrage. Es werde kein Disziplinarverfahren eingeleitet. „Die Angelegenheit ist demzufolge aus unserer Sicht erledigt“, so der Sprecher. Zuvor hatte das Nachrichtenportal t-online berichtet.

Ein Feuerwehrmann hatte Mitte Januar in einer Feuerwache in Wittenau im Norden der Stadt vorbeifahrende Bauern in ihren Traktoren mit La-Ola-Wellen und Beifall begrüßt. Die Bauern waren auf der Anreise zu Demonstrationen im Regierungsviertel. Ein Video des Vorfalls wurde mehr als 3200-mal auf dem Portal Youtube abgerufen.

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte bereits Ende Januar erklärt, sie wolle von einer Strafe absehen. Zugleich betonte sie aber, sie wolle sich mit den Beteiligten über „die Wirkung des Videos und die Auswirkung auf den Berufsstand“ austauschen, um über Normen und Werte zu sprechen. Das sei als Konsequenz „angemessen“. Dieses Gespräch steht laut t-online noch aus.