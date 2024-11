Polizeikräfte stehen vor der Partie Alba gegen Maccabi vor der Arena am Berliner Ostbahnhof.

Berlin - Vor dem Hochrisikospiel der Basketballer von Alba Berlin gegen den israelischen Meister Maccabi Tel Aviv ist laut Polizeiangaben offenbar alles ruhig geblieben. „Bisher geht unser Einsatzkonzept voll auf“, sagte Sprecher Florian Naht. „Wir haben überhaupt keine besonderen Vorkommnisse.“

Nach den heftigen antiisraelischen Ausschreitungen vor drei Wochen beim Fußballspiel zwischen Maccabi Tel Aviv bei Ajax Amsterdam hatten die Verantwortlichen ähnliche Szenen befürchtet. Doch die blieben bisher aus. Möglicherweise, weil bereits im Vorfeld erhebliche Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet wurden.

„Wir sind stark präsent sowohl vor als auch in der Halle“

„Wir sind stark präsent sowohl vor als auch in der Halle“, erklärte Polizeisprecher Naht. „Deshalb machen wir uns überhaupt keine Sorgen, auch für danach sind wir sehr gut aufgestellt.“ So wurden das Team-Hotel von Maccabi und auch die Uber Arena in Berlin-Friedrichshain bereits vor der Partie weiträumig abgesperrt.

Zudem gab es strenge Sicherheitskontrollen. So wurden Taschen beim Einlass extra von Suchhunden beschnüffelt. Über 1500 Polizeibeamte wurden für das Spiel zusammengezogen, darunter auch Einsatzkräfte aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.