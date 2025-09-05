An einem Berufskolleg in Essen wird eine Lehrerin mit einem Messer verletzt. Die Polizei überwältigt den Tatverdächtigen - und sieht damit keine Gefahr mehr.

Essen - Nach der Festnahme eines Tatverdächtigen, der eine Lehrerin an einem Essener Berufskolleg mit einem Messer verletzt haben soll, sieht die Polizei keine Gefahrenlage mehr. Man habe die gesuchte Person „unter Schusswaffengebrauch überwältigen“ und festnehmen können, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. „Aktuell haben wir erst mal keine Hinweise auf eine weitere Gefahr.“

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 17-jährigen Kosovaren handeln, wie es aus Sicherheitskreisen hieß. Von der Polizei gab es dazu zunächst keine Angaben. Seine Festnahme war in der Nähe des Hauptbahnhofs erfolgt. Wie die Polizei zuvor mitteilte, wurde der Tatverdächtige bei der Festnahme angeschossen und verletzt. Die Polizei gehe „ganz gesichert“ davon aus, dass es sich um den mutmaßlichen Angreifer handele, sagte der Sprecher.

Der genaue Gesundheitszustand der ins Krankenhaus gebrachten Lehrerin lässt sich laut Polizeisprecher derzeit „nicht verifizieren“. Gesichert sei: „Die Lehrerin befindet sich aktuell in ärztlicher Betreuung.“ Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers schwebt sie nicht in akuter Lebensgefahr.