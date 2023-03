Keller in Britz brennt: Feuerwehr rettet mehrere Menschen

Berlin - In einem Keller eines Wohnhauses in Berlin-Neukölln ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Menschen seien gerettet worden, teilte die Feuerwehr im Kurznachrichtendienst Twitter mit. 105 Kräfte seien im Ortsteil Britz im Einsatz. Weitere Einzelheiten waren noch nicht bekannt.