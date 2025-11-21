weather wolkig
  3. Feuerwehreinsatz: Keller in Wohn- und Gewerbegebäude in Reinickendorf brennt

In einem Berliner Wohn- und Gewerbehaus brennt es im Keller. Die Feuerwehr ist mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Was bisher bekannt ist.

Von dpa 21.11.2025, 16:49
Der Feuerwehr zufolge ist die Scharnweberstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Platz derzeit komplett gesperrt. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Berlin - In einem Keller in Berlin-Reinickendorf ist aus bisher unklaren Gründen ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, räumten die Einsatzkräfte das sechsgeschossige Wohn- und Gewerbegebäude in der Scharnweberstraße. Verletzt worden sei niemand. 60 Einsatzkräfte seien vor Ort, um den Brand zu löschen.

Der Feuerwehr zufolge ist die Scharnweberstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Platz derzeit komplett gesperrt.