Burg - In einem Mehrfamilienhaus haben in Burg (Jerichower Land) mehrere Kellerverschläge gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 32 Bewohner der drei betroffenen Hauseingänge wurden von Rettungskräften in Sicherheit gebracht. Nach ersten kriminaltechnischen Untersuchungen geht die Polizei bei dem Feuer am Dienstagmorgen von Brandstiftung aus. Die Wohnungen waren nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Allerdings musste ein Hauseingang gesperrt werden, weil die Stromversorgung sowie die Wasser- und Abwasserleitung beschädigt wurden. Den Bewohnern dieses Aufgangs wurden von der Hausverwaltung andere Unterbringungsmöglichkeiten angeboten. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an.