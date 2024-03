Die Feuerwehr wird am Dienstagmittag an den Berliner Stadtrand gerufen. Dort brennt es im Keller eines Wohnhauses.

Kellerbrand in Hochhaus: 44 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Berlin - Die Feuerwehr hat am Dienstagmittag ein Feuer im Keller eines Hochhauses in Berlin-Marzahn gelöscht. In der Havemannstraße brannten mehrere Kubikmeter Unrat, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Flammen konnten den Angaben zufolge zügig gelöscht werden, es gab keine Verletzten. Die Feuerwehr war mit 44 Kräften im Einsatz.