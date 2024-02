Berlin - Infolge eines Kellerbrandes in einem Hochhaus in Berlin-Neukölln sind zwei Menschen verletzt worden. Die Personen seien mit leichten Verletzungen gerettet und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagnachmittag. Er sprach von einem sehr anstrengenden, kraftintensiven Einsatz. Rund 120 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen. Zehn Trupps seien benötigt worden, um an mehreren Stellen in dem Keller zu löschen. Am frühen Abend liefen noch restliche Löscharbeiten.

Nach Feuerwehrangaben war zwischenzeitlich unklar, wie viele Menschen sich noch in dem Gebäude mit zwölf Stockwerken befinden. Erschwerend sei hinzugekommen, dass auch ein sogenanntes Sicherheitstreppenhaus anfangs stark verraucht gewesen sei, sagte der Sprecher. Überprüfungen weiterer Wohnungen hätten ergeben, dass diese immerhin nicht verraucht waren. Wegen der anfangs starken Rauchentwicklung waren laut Feuerwehr Kräfte in die Aronsstraße nachalarmiert worden.

Zunächst hatte die Feuerwehr auf der Plattform X (früher Twitter) davon gesprochen, dass es in einem sogenannten Hochkeller brenne. Diese Angabe wurde korrigiert.