Magdeburg - In der Neuen Neustadt Magdeburgs wurden acht Personen und vier Tiere aus einem Haus gerettet. Nach ersten Angaben der Feuerwehr gab es aus bisher unbekannten Ursachen einen Kellerbrand in einem Wohngebäude in der Rosenthalstraße. Beim Eintreffen der Rettungskräfte haben sich mehrere Personen auf Balkonen und an Fenstern befunden, hieß es weiter. Diese wurden mithilfe einer Drehleiter in Sicherheit gebracht. Sechs Personen kamen leicht verletzt in eine Klinik.

Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Insgesamt entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Weitere Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.