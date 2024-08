Feuerwehreinsatz im Wohngebiet Waldstadt II in Potsdam: Bei einem Kellerbrand werden mehrere Menschen verletzt. Ein Mann wird per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Potsdam - Bei einem Kellerbrand in Potsdam sind fünf Menschen verletzt worden. Ein Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, die anderen vier seien leicht verletzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehrleitstelle. Sie kamen per Rettungswagen in Kliniken. Das Feuer brach am späten Nachmittag im Keller eines Mehrfamilienhauses im Wohngebiet Waldstadt II aus. Es wurde gelöscht. Die „Märkische Allgemeine Zeitung“ hatte berichtet.