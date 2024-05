Thomas Kemmerich, Landesvorsitzender der FDP in Thüringen, spricht am Rednerpult.

Erfurt - Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich hat eine Zusammenarbeit mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht ausgeschlossen. „Ich schließe es, wenn ich hier sitze, aus, mit BSW zusammenzuarbeiten“, sagte Kemmerich am Mittwoch in der Landespressekonferenz in Erfurt. Damit grenzt die FDP mögliche Partner immer weiter ein: Kemmerich hat bereits Kooperationen mit Linken, AfD und Grünen ausgeschlossen. Von den bisher im Landtag vertretenen Parteien blieben der FDP nur noch SPD und CDU als mögliche Bündnispartner.

Allerdings ist fraglich, ob die FDP überhaupt in einem neuen Landtag vertreten sein wird: Die Partei von Ex-Kurzzeitministerpräsident Kemmerich steht in Umfragen zur Landtagswahl seit Monaten bei Werten zwischen zwei und vier Prozent und damit teils deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Zum BSW sagte Kemmerich, wenn er sich das Personal der neuen Partei ansehe und Punkte wie die Forderung nach einem Austritt aus der Nato, lasse ihn das vermuten, dass sich das Wahlprogramm des BSW nicht deutlich „von einer Linkspartei unterscheiden“ werde. „Und insofern wird es wenig inhaltliche Schnittpunkte geben.“