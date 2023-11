Berlin - Marc Oliver Kempf und Fabian Reese sind in das Mannschaftstraining von Fußball-Zweitligist Hertha BSC zurückgekehrt. Während Stürmer Reese am Montag wegen einer Wurzelbehandlung am Zahn und Verteidiger Kempf aus Gründen der Belastungssteuerung im Training noch gefehlt hatte, konnten beide Profis die Einheiten am Dienstag absolvieren. Dagegen fehlten weiterhin die verletzten Palko und Bence Dardai, Jeremy Dudziak, Ibrahim Maza sowie Agustín Rogel. Robert Kwasigroch und Toni Leistner trainierten aus Gründen der Belastungssteuerung individuell, wie Hertha am Dienstag mitteilte.

Neben den verletzten und angeschlagenen Profis muss Hertha-Trainer Pal Dardai während der Länderspielpause auf weitere elf Spieler verzichten, die zu ihren Nationalmannschaften oder Nachwuchs-Auswahlteam berufen wurden. Am Donnerstag steht für die Daheimgebliebenen das Testspiel gegen den Regionalligisten VSG Altglienicke an, ehe nach dem Freitagstraining die Profis ins freie Wochenende entlassen werden.

In der kommenden Woche bereitet sich die Mannschaft auf das kommende Ligaspiel bei Hannover 96 am 24. November (18.30 Uhr/Sky) vor. Hertha ist seit vier Ligaspielen ohne Niederlage, hat aber in den letzten beiden Partien in Rostock (0:0) und gegen Karlsruhe (2:2) einen möglichen Sieg aus der Hand gegeben und belegt nach 13 Spieltagen mit 17 Punkten den zwölften Rang.