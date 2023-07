Die Fashion Week wartet mit vielen Shows auf. Dabei sind Marcel Ostertag und das ukrainische Label Litkovska. Auch am zweiten Tag der Modewoche spielt der Krieg in der Ukraine eine Rolle.

Berlin - Industriell und Glitzer: Die Berliner Fashion Week ist am Dienstag weitergegangen. Diverse Modeschöpferinnen und Modeschöpfer haben am zweiten Tag der Modewoche ihre aktuellen Kollektionen gezeigt. Marcel Ostertag machte in einer gemeinsamen Aktion mit den Designern Rebekka Ruétz, Danny Reinke und Kilian Kerner den Anfang in der Verti Music Hall.

Bei Ostertags weiblichen Models spielen unter anderem Alter und Konfektionsgröße inzwischen offenbar kaum noch eine Rolle. Er hüllte sie in glitzernde Kleider, luftige Hosen und bauchfreie Blusen. Die männlichen Models zeigten Sixpacks und klassische Fashion-Gesichter - und trugen vor allem Pink oder glitzernde Kettenhemden über dem nackten Oberkörper. Er wolle mit der bunten Kleidung einen Regenbogen über den Laufsteg schicken, sagte der in Berlin arbeitende Designer aus Bayern vor der Show. Die Farben stünden für Liebe, Frieden und Freiheit.

Ein anderes Format für ihre Kunst wählte die ukrainische Designerin Lilia Litkovska. Die 41-Jährige stellte ihre Herbst/Winter-Kollektion im Berliner Kraftwerk vor, einer industriellen Location, in der der Technoclub Tresor und diverse andere Kulturveranstaltungen Platz finden. Begleitend zur Show dröhnte eine einzelne E-Gitarre. Die Assoziation: ukrainische U-Bahn-Schächte, in denen Menschen vor den Bomben ausharren. „Wir haben diese wundervolle Kollektion während der Bombardierungen in Kiew gemacht“, sagte Litkovska.

Und: „Ich möchte Kreativität und etwas Schönes in diesen industriellen, leeren und funktionalen Ort platzieren.“ Accessoires ihrer Kollektion waren unter anderem kleine Pferdchen, die wie von Kindern geknetet schienen. „Das ist eine alte ukrainische Tradition aus den Karpaten, Kindern aus Käse kleine Pferdchen zu kneten, als Glücksbringer“, beschrieb Litkovska.

Wie schon am Montag bei der Marke Bobkova spiegelt sich auch der Krieg in der Ukraine wider. Die Kollektion, die Litkovska bereits bei der Pariser Fashion Week präsentiert hat, bestand aus vielen dekonstruierten Anzügen. Einige Outfits mit Pailetten blitzten zwischendurch auf. Zum Abschluss der Show von Litkova erstrahlten Neonröhren in den ukrainischen Farben Blau und Gelb.

Am Mittwoch erwarten die geladenen Besucherinnen und Besucher der Fashion Week noch Shows von Esther Perbandt, Anja Gockel und dem ukrainischen Label Dzhus. Am Mittwochabend präsentiert das Label Namilia im Kronprinzenpalais seine provokante Mode.