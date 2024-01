Kevin Yebo führt Chemnitz zum souveränen Sieg in Heidelberg

Heidelberg - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben ihre führende Position in der Bundesliga dank einer überragenden Leistung von Kevin Yebo verteidigt. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore feierten am Samstag einen überzeugenden 99:77 (49:39)-Triumph beim Vorletzten MLP Academics Heidelberg. Außer Yebo (33 Punkte) hatten auch Kaza Kajami-Keane und Tylor Ongwae (je 11) großen Anteil am 15. Saisonerfolg der Sachsen. Für die Gastgeber erzielten Marcel Keßen (18), Josh Gray (17), Jeffrey Carroll (12) und Isaiah Whaley (10) die meisten Punkte.

Die abstiegsgefährdeten Gastgeber konnten das Duell bis zur 16. Minute offen gestalten. Dann zogen die Chemnitzer von 34:33 bis zur Pause auf zehn Punkte davon. Zu Beginn des dritten Viertels sorgte der Tabellenführer mit einem 14:0-Lauf auf 63:39 (23.) innerhalb von drei Minuten für die Vorentscheidung und brachen damit die Moral der Heidelberger. In der 31. Minute lagen die Niners sogar mit 83:46 vorn, ehe die Hausherren noch etwas Ergebniskosmetik betreiben konnten.