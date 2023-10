Berlin - Ein Comeback von Union Berlins Mittelfeld-Stabilisator Rani Khedira rückt immer näher. Bilder, die der kriselnde Fußball-Bundesligist am Freitag veröffentlichte, zeigten den 29-Jährigen neben seinen Teamkollegen zurück auf dem Trainingsrasen. „Wie schön kann Teilintegration sein?“, schrieben die Köpenicker dazu.

Khedira hatte alle sechs bisherigen Liga-Spiele sowie die zwei Champions-League-Auftritte aufgrund einer Wadenverletzung verpasst. Seit seinem Ausfall sind die Berliner vor allem in der defensiven Zentrale anfällig für Fehler. Nach sechs Pflichtspiel-Niederlagen in Serie befindet sich Union in der größten sportlichen Krise seit dem Amtsantritt von Trainer Urs Fischer 2018.

Im Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird Khedira noch nicht zum Einsatz kommen. Ein Comeback nach der Länderspielpause gegen Stuttgart scheint aber realistisch. Auch Schlüsselspieler und Abwehrchef Robin Knoche könnte dann zurückkehren.