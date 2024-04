Halle - In Halle wird am heutigen Mittwoch bei einer Wasserrettungsübung ein durch Künstliche Intelligenz (KI) gestütztes Robotersystem erprobt. Dabei soll eine Person vom Grund des Hufeisensees geborgen werden. Nach Angabe des Vorsitzenden der DRK-Wasserrettung Halle, Sven Thomas, ist das der erste derartige Test in Deutschland. Das System sei in der Lage, auf der Suche nach Menschen und Objekten große Wasserflächen in wenigen Minuten zu überprüfen. Am Hufeisensee entsteht bis Ende 2025 ein Ausbildungs- und Trainingszentrum der DRK-Wasserrettung. An den Kosten von rund einer Million Euro beteiligen sich das Land, die Stadt Halle, die Saalesparkasse und die Aktion Mensch mit rund 800.000 Euro, wobei Sachsen-Anhalt mit etwa 450.000 Euro den Löwenanteil leistet.