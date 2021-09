Kieler Reserve bleibt Regionalliga-Spitzenreiter

Hamburg - Mit dem fünften Sieg in Serie hat die zweite Mannschaft von Holstein Kiel die Tabellenführung in der Nord-Staffel der Fußball-Regionalliga Nord verteidigt. Das Team von Trainer Sebastian Gunkel setzte sich im Zweitliga-Nachwuchsduell beim FC St. Pauli mit 2:0 (1:0) durch. Bereits nach 37 Sekunden brachte Philipp König die „Jungstörche“ in Führung, die Dominique Ndure in der Schlussphase ausbaute.

Erster Verfolger ist Teutonia 05 Ottensen, das nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg beim VfB Lübeck die einzige ungeschlagene Mannschaft der Liga bleibt. Dabei sah es für den selbsternannten Drittliga-Aspiranten schon früh schlecht aus, nachdem Marcel Andrijanic bereits vor der Pause nach einer Rangelei per Roter Karte vom Platz musste. Doch vor 2300 Fans an der Lohmühle hielt die Hamburger Abwehr. In der Schlussminute gelang Marcus Coffie nach einer Standardsituation der Siegtreffer. In der Nachspielzeit sah der Lübecker Calvin Brackelmann die Gelb-Rote Karte.

Im Schleswig-Holstein-Derby gegen den Heider SV feierte die SC Weiche Flensburg den fünften Saisonsieg und bleibt Dritter. Beim 3:1 (2:1) sorgten am Freitagabend Dominic Hartmann, Patrick Thomsen und Ilidio Pastor Santos für die Flensburger Tore, für Heide traf Fabian Arndt. Dafür triumphierte im Hamburger Derby die Auswärtsmannschaft: Eintracht Norderstedt gewann beim Hamburger SV II mit 3:2 (1:1). Dabei ging der HSV durch Robin Velasco und Jonah Fabisch zweimal in Führung. Norderstedts Jan Lüneburg glich vor der Pause mit seinem 100. Eintracht-Tor aus, der eingewechselte Philipp Müller erzielte an alter Wirkungsstätte zwei Treffer zum zweiten Saisonsieg.

Altona 93 bleibt dagegen nach dem 2:4 (2:1) gegen Phönix Lübeck Letzter. Die Hamburger führten dank der Treffer von Eudel Monteiro und Dennis Rosin zur Pause mit 2:1, doch die dominierenden Gäste bogen die Partie um. Es trafen Kevin Hübner, Michael Kobert, Haris Hyseni und Morten Knudsen.