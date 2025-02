Klarer Sieg im ersten Wahlgang: Im Wahlkampf um das Oberbürgermeisteramt in Grimma warb Tino Kießig mit den Attributen „unabhängig“ und „zuverlässig“ für sich. Nun kann er sich beweisen.

Kießig gewinnt Oberbürgermeisterwahl in Grimma

Grimma - Tino Kießig ist neuer Oberbürgermeister von Grimma. Als Kandidat der Allianz Stadt + Land Grimma kam er am Sonntag auf 64,4 Prozent der Stimmen und siegte damit schon im ersten Wahlgang. Seine Kontrahenten Uwe Krah von der AfD und Ingo Runge von der SPD landeten mit 22 Prozent beziehungsweise 13,7 Prozent abgeschlagen hinten. Insgesamt gab es fünf Bewerbungen, zwei Einzelbewerber konnten allerdings nicht die erforderlichen Unterstützer-Unterschriften sammeln.

Kießig tritt die Nachfolge von Matthias Berger an, der nach der Landtagswahl in Sachsen für die Freien Wähler in den Landtag einzog und dort als fraktionsloser Abgeordneter wirkt. Die Freien Wähler haben nur ein Mandat erringen können. Berger hatte die Bewerbung von Kießig unterstützt.