Nordstemmen/Bodenwerder - Ein 32-jähriger Mann hat mit seinem Lastwagen auf einer Strecke von mehr als 30 Kilometern Heizöl verloren. Aufgefallen war dies der Polizei am Freitag nach einem Unfall des Mannes in Nordstemmen (Kreis Hildesheim), bei dem ein 49-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde. Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Polizisten fest, dass mindestens eins von mehreren geladenen Fässern mit Heizöl undicht war. Die Beamten folgten den Öllachen bis nach Bodenwerder (Kreis Holzminden). Das ausgelaufene Öl sei da bereits in den Boden gesickert.

Um eine Verunreinigung des Flusses Leine zu verhindern, habe eine Spezialfirma den kontaminierten Boden abtragen müssen, hieß es weiter. Die Feuerwehr reinigte die Straße. Bei dem Unfall konnte der 49 Jahre alte Autofahrer vor einer Straßenkreuzung nicht rechtzeitig bremsen und prallte gegen den Lastwagen.