Kim Kulig verlässt Wolfsburg und wird Cheftrainerin in Basel

Wolfsburg - Co-Trainerin Kim Kulig verlässt die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg und wird zur Saison 2023/24 Cheftrainerin des FC Basel in der Schweiz. Wie der VfL am Dienstag mitteilte, wurde der bis zum 30. Juni 2025 gültige Vertrag mit der 33-Jährigen aufgelöst. Kulig folgt in Basel auf Katja Greulich. Wer ihren Platz im VfL-Trainerteam einnehmen wird, steht noch nicht fest.

Die 33-fache Nationalspielerin Kim Kulig ist seit 2021 im Trainerstab der Wolfsburgerinnen. Die vorzeitige Auflösung des Arbeitspapiers sein „keine Entscheidung gegen den VfL Wolfsburg“, betonte Kulig: „Ich hatte und habe eine herausragende Zeit beim VfL, aus der ich sehr viel für meinen weiteren Weg mitnehmen kann.“

Der Bundesliga-Zweite aus Wolfsburg hatte am Montag mit einem 3:2-Sieg nach Verlängerung vor 60 063 Zuschauern über die Engländerinnen des Arsenal WFC das Endspiel der Champions League erreicht. Im Finale geht es am 3. Juni in Eindhoven gegen den FC Barcelona.