Den Eingriff an der Achillessehne hat Fußball-Nationalspieler Benjamin Henrichs gut überstanden. Dank DFB-Kollege Joshua Kimmich konnte der Leipzig-Profi gestärkt in die OP gehen.

Leipzig - Die Verpflegung im Krankenhaus ist bekanntermaßen nicht die Beste. Das weiß auch Bayern-Profi Joshua Kimmich, der seinen Nationalmannschaftskollegen Benjamin Henrichs nach dessen Achillessehnenriss überraschte. Auf seinem Youtube-Kanal berichtet der Abwehrspieler von Fußball-Bundesligist RB Leipzig von einer kulinarischen Abwechslung vor der Operation.

„Es klopft gerade Uber Eats und ich denk mir so: Was ist denn das? Es ist einfach ein Döner gekommen. Jo Kimmich schreibt mir sowieso die ganze Zeit, wirklich ein super Kapitän, super Typ, wirklich top in allem, was er macht. Und dann schreibt er mir gerade: Ist der Döner angekommen? Ich denk mir: Hä, was ist los?“, erzählte Henrichs.

Henrichs: „Ich habe geheult“

Der rund zwölfminütige Clip zeigt Henrichs unter anderem auf seinem Krankenhausbett. Zwei Freunde sind zu Besuch, einer von ihnen hält den in Alufolie verpackten Döner in die Kamera. „Er hat mir einfach ein Döner ins Zimmer bestellt, ohne dass ich ihm gesagt habe, welcher Zimmer-Nummer ich habe. Der hat mir einen Döner hier hinbestellt, einen Tag vor der OP, damit ich mich nochmal richtig gut ernähren kann, gestärkt in die OP gehen kann“, berichtete Henrichs und lachte. Die OP hat der Nationalspieler bereits überstanden. „Der Arzt sagt, es hat alles reibungslos geklappt. Es ist alles gut verlaufen“, erzählte Henrichs.

Die Verletzung hatte sich der 27-Jährige beim 1:5 gegen den FC Bayern zugezogen. Die Saison ist für den DFB-Profi vorbei. „Ich habe so geheult. Ich wusste, dass es etwas Schlimmes ist. Du siehst dann auch die Gesichter von den Ärzten“, rekapitulierte Henrichs die Momente unmittelbar nach der Verletzung.