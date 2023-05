Buchholz - Ein Sechsjähriger ist mit seinem Fahrrad im Landkreis Harburg von einem Schulbus erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge hatte am Mittwochnachmittag den abbiegenden Bus an einem Buchholzer Schulzentrum übersehen, wie ein Polizeisprecher sagte. Sein linker Arm wurde unter dem rechten Vorderreifen eingeklemmt. Mit einem Hebekissen hob die Feuerwehr das Fahrzeug an, um das Kind zu befreien. Es kam ins Krankenhaus.