Ein Autofahrer will einem Rettungswagen Platz machen - und fährt dabei ein Schulkind an einer Ampel an.

Gransee - Ein achtjähriges Kind ist von einem Auto erfasst und mitgeschleift worden. Der Wagen sei einem Rettungswagen ausgewichen, der mit Blaulicht unterwegs war, teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich am Morgen gegen 7.30 Uhr an einer Ampel. Das Kind, das auf dem Schulweg war, sei leicht verletzt worden und befinde sich derzeit in Behandlung in einem Krankenhaus.