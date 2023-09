Kind bei Zusammenstoß mit Auto in Werlte schwer verletzt

Werlte - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 10-jähriger Radfahrer in Werlte (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Eine 86-Jährige wollte am Samstagmorgen mit ihrem Auto auf die Hauptstraße abbiegen und übersah dabei den Jungen, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Zusammenstoß wurde der Junge in ein Krankenhaus gebracht, die Autofahrerin blieb unverletzt.