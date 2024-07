Berlin - Ein Kind ist im Sommerbad Wilmersdorf am Nachmittag vor dem Ertrinken gerettet worden. Das Freibad wurde nach Angaben der Feuerwehr geräumt. Das 11-jährige Kind sei „mehrere Minuten unter Wasser“ gewesen, sagte ein Sprecher. Menschen im Bad hätten es erfolgreich reanimiert, bevor die Feuerwehr eintraf. Der Sprecher lobte den Einsatz der unbekannten Helfer. Ein Handeln in den ersten Minuten sei in solchen Situationen entscheidend.20 Einsatzkräfte, drei Notärzte und ein Rettungshubschrauber waren den Angaben zufolge involviert. Die Besucher hätten sich vorbildlich verhalten. Die Räumung sei störungsfrei abgelaufen, sagte der Feuerwehrsprecher. Warum das Kind unter Wasser gegangen ist, war zunächst unklar.