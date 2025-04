Berlin - Ein achtjähriger Junge auf einem Fahrrad ist in Berlin-Moabit auf einem Gehweg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein 55-jähriger Autofahrer war am Freitagnachmittag auf der Kruppstraße in Richtung Lehrter Straße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. In Höhe der Feldzeugmeisterstraße bog der Wagen demnach nach rechts auf ein Grundstück ab. Dabei habe der Fahrer den Achtjährigen nach ersten Erkenntnissen übersehen. Der Wagen fuhr den Jungen demnach an. Dieser stürzte zu Boden und kam mit Armverletzungen ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.