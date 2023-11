Kind in Geratal angefahren und lebensbedrohlich verletzt

Geratal - Beim Überqueren einer Landstraße ist ein Kind in Geratal von einem Autofahrer angefahren und lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der achtjährige Junge am Montag zwischen Liebenstein und Gräfenroda (Ilm-Kreis) an einer Bushaltestelle hinter einem Bus über die Straße laufen. Ein heranfahrender 80 Jahre alter Autofahrer habe ihn dabei mit seinem Auto erfasst.

Nach ersten Erkenntnissen prallte der Junge durch die Kollision auf die Motorhaube des Autos und stürzte danach auf einen Bordstein. Das Kind wurde laut Polizei mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Landstraße war vorübergehend voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.