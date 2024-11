Ein kleines Mädchen liegt schwer verletzt in einer Kunststoffbox vor einem Haus in Berlin. Seine Mutter soll es aus dem dritten Stock geworfen haben. Nun beginnt ein Prozess wegen versuchten Mordes.

Berlin - Eine 41-Jährige, die ihre damals noch nicht zwei Jahre alte Tochter in eine Katzenbox gesperrt und aus dem dritten Stock geworfen haben soll, steht ab heute (9.30 Uhr) vor dem Berliner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft geht von einem versuchten Mord aus. Bei der Tat vor fünf Monaten in Berlin-Altglienicke habe die Frau den Tod ihres Kindes zumindest billigend in Kauf genommen. Wegen einer psychischen Erkrankung der 41-Jährigen strebt die Staatsanwaltschaft an, sie dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Das Gericht hat bislang fünf Prozesstage terminiert.

Ein Zeuge hatte die Box, in der weinend das verletzte Mädchen lag, auf der Rückseite des Mehrfamilienhauses entdeckt. Er rief die Feuerwehr, die das laut Polizei damals 21 Monate alte Kind in ein Krankenhaus brachte. Die Mutter wurde festgenommen.