Weißenfels - Ein sechs Jahre alter Junge ist in Weißenfels im Burgenlandkreis schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist er am Freitagabend mutmaßlich bei einem Verkehrsunfall angefahren worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Fahrzeug hat demnach den Unfallort verlassen. Der Junge sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.