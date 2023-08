Schleusingen - Ein vier Jahre altes Kind ist bei einem Badeunfall in einem Freibad in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) so schwer verletzt worden, dass es reanimiert werden musste. Anschließend wurde es mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Weitere Einzelheiten zu dem Unfall am Montagnachmittag wurden zunächst nicht mitgeteilt. „Hintergründe zur Ursache des Badeunfalls sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen“, hieß es.