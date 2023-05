Kind nach Zusammenstoß mit E-Bike-Fahrer in Krankenhaus

Zella-Mehlis - Ein neun Jahre alter Junge ist bei einer Wanderung bei Zella-Mehlis mit einem E-Bike-Fahrer zusammengestoßen und in der Folge ins Krankenhaus gekommen. Bei dem 34-jährigen Radfahrer seien 1,5 Promille gemessen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Junge sei Teil einer Wandergruppe gewesen. Zur Kollision sei es gekommen, als er am Donnerstagabend aus der Gruppe heraustreten und der Radfahrer gleichzeitig die Gruppe rechts überholen wollte. Beide stürzten. Zum Gesundheitszustand der Beteiligten machte die Polizei keine Angaben.