Hannover - Im Prozess gegen einen Vater, der versucht haben soll, seine kleine Tochter mit Quecksilber zu vergiften, hat die Staatsanwaltschaft Hannover lange Haftstrafen für den 30-Jährigen und seine frühere Lebensgefährtin gefordert. Beide Angeklagten hätten bei der Injektion die Möglichkeit erkannt, dass die Einjährige sterben könnte, auch wenn es ihnen vorrangig darum gegangen sei, das Kind krank und pflegebedürftig zu machen, sagte die Vertreterin der Anklagebehörde am Dienstag im Landgericht Hannover. Sie forderte für den Mann aus Springe (Region Hannover) eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren und für seine 34-jährige Ex-Partnerin eine elfjährige Haftstrafe. Das deutsche Paar ist unter anderem wegen gemeinschaftlichen versuchten Mordes angeklagt.

Beide hatten kurz vor Prozessende eingeräumt, dem Mädchen gemeinsam Quecksilber in den linken Fuß und rechten Knöchel gespritzt zu haben. In seinem letzten Wort bat der 30-Jährige bei seiner Tochter und seiner Ex-Frau um Entschuldigung. Er habe seinem Kind nicht das Leben nehmen wollen. Laut Anklage wollte er der Kindsmutter erhebliche seelische Qualen zufügen, wie er sie selbst nach ihrer Trennung von ihm direkt nach der Geburt der Tochter erlitten habe. Auch die 34-Jährige bat unter Tränen um Entschuldigung. Aus Sicht der Verteidigung handelte es sich bei der Tat nicht um ein versuchtes Tötungsdelikt, sondern um Körperverletzung. Die Anwälte beider Angeklagten forderten kein konkretes Strafmaß. Das Urteil soll am 10. April verkündet werden.