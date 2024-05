Berlin - Ein Elfjähriger hat am Dienstag schwere Kopfverletzungen erlitten, als er in Friedrichshain-Kreuzberg von einem Auto angefahren wurde. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge aus einem Bus der Linie 140 geflohen. Dort soll ihn eine Gruppe Gleichaltriger rassistisch beleidigt und geschlagen haben. An der Haltestelle Adalbertstraße/Oranienstraße wollte der Junge dann vor dem Bus über die Straße gehen und wurde von einem Auto erfasst. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Achtjähriger, der nach Zeugenaussagen zur Gruppe der Angreifer gehört haben soll, wurde vor Ort befragt und dann an seine Mutter übergeben. Die Ermittlungen zu den anderen Tätern und zum Unfallhergang dauern an.