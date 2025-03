Kalefeld - Tödliche Verletzungen hat ein Mädchen bei einem Unfall auf der Autobahn 7 im Landkreis Northeim erlitten. Die 45 Jahre alte Fahrerin des Autos kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Zum Alter des Mädchens machte die Polizei zunächst keine Angaben. Unklar war zunächst auch, ob es sich um Mutter und Tochter handelt.

Nach ersten Erkenntnissen kam die 45-Jährige mit ihrem Wagen am Samstagabend auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Echte in Fahrtrichtung Hannover nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug touchierte die Mittelschutzplanke und schleuderte anschließend über alle drei Fahrstreifen in den Graben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät, die Schülerin starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Warum es zu dem schweren Unfall kam, war zunächst unklar. Ein Gutachter wurde noch in der Nacht in die Ermittlungen zur Unfallursache eingeschaltet. Für die Unfallaufnahme sowie die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Autobahn für rund siebeneinhalb Stunden in Richtung Hannover voll gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.