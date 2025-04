Nienburg/Plötzkau/Seeland - Drei Menschen sind bei Unfällen im Salzlandkreis gestorben - darunter ein Kind. Das teilte die Polizei mit. Die drei Verkehrsunfälle ereigneten sich demnach am Mittwoch in Nienburg, im Seeländer Ortsteil Gatersleben und in Plötzkau.

Das Kind starb demnach bei dem Unfall in Nienburg. Nähere Angaben dazu machte die Polizei zunächst nicht. In Plötzkau starb ein Fußgänger oder eine Fußgängerin auf der Autobahn 14. Die Person wurde laut Polizei von einem Lastwagen erfasst. Warum sie sich auf der Autobahn befand, war zunächst unklar. Zu dem Unfall in Gatersleben gab es von der Polizei vorerst keine genaueren Informationen.