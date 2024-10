Großschirna - Ein Kind ist in Großschirna (Landkreis Mittelsachsen) von einer Erntemaschine gestürzt und tödlich verletzt worden. Das Kind wurde nach dem Vorfall am Mittwochabend nördlich von Freiberg mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei mitteilte. Demnach erlag es in dem Krankenhaus kurze Zeit später seinen Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ersten Erkenntnissen zufolge brachte ein 41-Jähriger mit einem Traktor und der angehängten Kartoffelerntemaschine auf einem Feld die Ernte ein. Auf der Erntemaschine befanden sich sechs Angehörige des Mannes, die bei den Arbeiten halfen, darunter das Kind. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte es plötzlich und wurde von der Maschine erfasst, wie es hieß. Weitere Angaben zu dem Kind machte die Polizei nicht.