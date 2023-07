Berlin - Ein 11-jähriges Mädchen ist im Ortsteil Moabit in Berlin-Mitte von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein 20 Jahre alter Autofahrer fuhr das Kind am Donnerstagnachmittag an, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Mädchen wurde den Angaben nach in ein Krankenhaus gebracht und dort aufgenommen.

Nach dem Zusammenstoß sei der Fahrer mit dem Auto geflohen, über eine rote Ampel gefahren und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Der Fahrer und zwei weitere Insassen flohen daraufhin zu Fuß weiter, ehe ein Polizist, der nicht im Dienst war, einen Beifahrer fasste. Der Fahrer wurde später ebenfalls festgenommen.

Nach Angaben der Polizei war der 20-jährige Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins. Das Alter des Beifahrers sowie die Identität des dritten Insassen sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.