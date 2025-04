Ein Sechsjähriger will mit dem Fahrrad die Straße überqueren und wird von einem Lkw erfasst. Der Junge kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.

Vrees - Ein sechsjähriges Kind ist in Vrees (Emsland) von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge wollte nach Angaben der Polizei am Dienstag mit dem Fahrrad die Straße überqueren. Als er auf die Fahrbahn fuhr, kam es zum Unfall, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Lasters habe trotz sofortiger Bremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen können. Der Junge wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.