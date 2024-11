Dissen - Ein neun Jahre alter Junge ist von einem Auto in Dissen im Landkreis Osnabrück erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach am Mittag in einem Wohngebiet auf die Straße gelaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Fahrer eines ankommenden Autos habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Der Junge kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.