Chemnitz - Ein 26-jähriger Mann ist am Stausee Rabenstein von der Polizei festgenommen worden - er soll am Samstagnachmittag an dem Badesee mit seinem Handy teils unbekleidete Kinder gefilmt haben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Mitarbeiter des Stausees Rabenstein sollen ihn dabei beobachtet haben und alarmierten die Polizei. Auf dem Smartphone des Mannes wurden den Angaben zufolge entsprechende Aufnahmen entdeckt, das Telefon wurde sichergestellt. Der Mann wurde nach seiner vorläufigen Festnahme später wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen der Herstellung kinderpornografischer Inhalte dauern an.