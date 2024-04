Magdeburg - In Magdeburg sind zwei Kinder auf einem E-Scooter von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr am Donnerstagnachmittag ein Vierjähriger gemeinsam mit einem 15-Jährigen auf dem E-Scooter über einen Zebrastreifen. Eine 37-jährige Autofahrerin bog zeitgleich, ohne auf den Zebrastreifen zu achten, nach rechts in die betreffende Straße ein und fuhr die Kinder an. Der Vierjährige erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.