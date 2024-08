Ab Montag klingelt wieder der Wecker, der Ranzen muss gepackt und Hausaufgaben erledigt werden. Tausende Kinder in Sachsen-Anhalt starten ins neue Schuljahr.

Kinder in Sachsen-Anhalt kehren in die Schulen zurück

In Sachsen-Anhalt beginnt am Montag das neue Schuljahr. (Archivbild)

Magdeburg - Für mehr als 214.000 Kinder geht heute in Sachsen-Anhalt die Schule wieder los. Für etwa 19.500 Jungen und Mädchen ist dieser Montagmorgen ein noch viel besonderer als für die anderen, denn sie werden eingeschult.

Wie für die Kinder bedeutet das neue Schuljahr auch für die Schulen und das Bildungsministerium, neue Herausforderungen meistern zu müssen. So sollen etwa das Schulgesetz überarbeitet, die Digitalisierung vorangetrieben und Bildungsvoraussetzungen verbessert werden.

Zentrales Thema wird in den kommenden Monaten aber wohl weiterhin der Lehrermangel in Sachsen-Anhalt bleiben. An den allgemeinbildenden Schulen im Land arbeiten nach Angaben des Ministeriums rund 14.000 Lehrkräfte im Landesdienst. Der Schulbetrieb müsse zunehmend von Lehrkräften im Seiteneinstieg unterstützt werden. Sie seien zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Bildungslandschaft geworden.

Und auch die Unterrichtsversorgung ist momentan laut Bildungsministerium nicht zufriedenstellend. Demnach hat sie sich über alle Schulformen hinweg im Vergleich zum Vorjahr leicht verschlechtert. Aktuell liege sie bei 94 Prozent. Ziel von CDU, SPD und FDP sei eine Versorgung von 103 Prozent.