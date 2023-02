Bremen - Kinder oder Jugendliche haben eine Betonplatte und Schottersteine auf Gleise in Bremen gelegt. Platziert wurden die Objekte am Sonntagnachmittag auf der Strecke zwischen den Bahnhöfen Sebaldsbrück und Mahndorf, wie die Bundespolizeiinspektion Bremen am Montag mitteilte. Es handelt sich bei der Tat um einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.

Die Bundespolizei ermittelt gegen die Kinder oder Jugendlichen, die laut den Beamten von Lokführern gesehen wurden. Nach Angaben der Behörde befanden die Täter sich in Lebensgefahr. Züge seien in dem Abschnitt mit bis zu 160 Kilometer je Stunde unterwegs. „Es muss in Familien thematisiert werden, wie gefährlich Bahnstrecken sind, und dass sie nicht betreten werden dürfen“, sagte Bundespolizei-Sprecher Holger Jureczko.

Die Strecke war zeitweise nur in Schrittgeschwindigkeit befahrbar. Neun Züge verspäteten sich.