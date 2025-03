Berlin - Ein Unbekannter hat in Berlin-Friedrichshain nach Polizei-Angaben zwei Kinder rassistisch beleidigt. Ein 13-Jähriger und sein 11-jähriger Freund seien am Samstagnachmittag am S-Bahnhof Ostkreuz unterwegs gewesen, als ein Mann sie rassistisch beschimpft habe, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann habe dann seine brennende Zigarette auf den 13-jährigen Jungen geschnippt, was ein Brandloch in seiner Jacke zurückließ. Anschließend bestieg der Unbekannte mit den Jungen die einfahrende S-Bahn und verließ sie am übernächsten Bahnhof. Der polizeiliche Staatsschutz beim Berliner Landeskriminalamt ermittelt nun gegen den Unbekannten.