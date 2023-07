Hildesheim - Weil er Kindern in seiner Wohnung sexuelle Gewalt angetan hat, muss ein 46-Jähriger für sieben Jahre ins Gefängnis. Das entsprechende Urteil des Landgerichts Hildesheim sei in nichtöffentlicher Sitzung am vergangenen Freitag gesprochen worden, sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag. Der Mann aus der Gemeinde Uetze, der den Eltern der Opfer seine Dienste als vertrauenswürdiger Babysitter angeboten hatte, sei weitgehend geständig gewesen. Zwar habe Sicherungsverwahrung als Möglichkeit im Raum gestanden, die Kammer habe bei dem verurteilten Deutschen aber keinen Hang zu entsprechenden Straftaten erkennen können.

Teils seien ihm die Fünf- bis Zwölfjährigen für Übernachtungen am Wochenende anvertraut worden, sagte ein Gerichtssprecher nach dem ersten Verhandlungstag. Dem Mann wurden laut Anklage 16 Straftaten vorgeworfen, darunter schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in drei Fällen und die Erstellung kinderpornografischer Schriften in vier Fällen. Zu den Übergriffen soll es zwischen Juli 2021 und Juni 2022 gekommen sein.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurden zudem gut 2500 kinder- und 40 jugendpornografische Dateien entdeckt. Der 46-Jährige sitzt seit Ende 2022 in Untersuchungshaft.