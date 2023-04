Tostedt - Unbekannte Kinder sollen mehrfach Schottersteine auf die Schienen in Tostedt (Landkreis Harburg) gelegt haben. Verletzt worden sei bei den drei Vorfällen zwischen Samstag und Dienstag niemand, dennoch seien sie gefährlich, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch. Lokführer hatten den Angaben zufolge die Steine und weglaufende Kinder gesehen und gemeldet. In einem Fall blieben zwei Mountainbikes am Bahndamm zurück.

An der Stelle seien die Züge bis zu 200 Kilometer pro Stunde schnell, hieß es. Wenn sich ein Zug nähere, blieben nur rund zwei Sekunden, die Gleise zu verlassen. Auch könnten Steine beim Überfahren mehr als hundert Meter weit fliegen und dabei Menschen gefährden. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Eingriffe in den Bahnverkehr und bittet um Zeugenhinweise.